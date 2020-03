$!Bartolomé Pujals solicita que Ley de Transparencia y Revalorización Patrimonial no incluya a políticos

Los abogados Bartolomé Pujals y Lety Melgen sometieron ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra la Ley 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial.

Pujals, que además es candidato a alcalde por el Distrito Nacional, solicita que no se permita la regularización de bienes sobre los cuales no se pueda justificar el pago según los conceptos y proporciones establecidas en el artículo 64 de la Ley 155-17, sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.

Además, pide que los beneficios de la ley no se extiendan a personas políticamente expuestas según lo previsto en el artículo 19 de la Ley no. 155-17 de Lavado de Activos y que según el artículo 2 de la Ley número 311-14, estén obligados a presentar sus declaraciones juradas y no lo hayan llevado a cabo, ni justificado las fuentes de sus bienes.

También solicita que se dicte un transitivo de modo que la normativa entre en vigencia en septiembre de 2020 o en cualquier fecha que entienda prudente el tribunal posterior al período actual electoral.