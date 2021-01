$!Bauta Rojas acusa al jefe del Ejército de tratar de destruir modelo carcelario de Salcedo

“Hay interés de borrar eso, ya esto está llegando al límite, y es responsable de esa situación, básicamente, el comandante general del Ejército de República Dominicana, y por qué yo digo eso, porque en esa cárcel que está bajo la dependencia del ENRD; porque en esa cárcel gestionada por el Ejércido de la República se formó el recurso humano necesario para que decenas de internos hoy sean profesionales”, dijo el senador.

Manifestó que los internos de este recinto poseen cuentas bancarias que las han logrado acumular como consecuencia del trabajo que en fincas experimentales y de desarrollo, así como en los talleres de ebanisterías y otros, logran ahorrar como fruto de sus trabajos, y cuando salen en libertad, lo hacen totalmente rehabilitados y como entes productivos.

“Por razones que nosotros no acabamos de entender y se los hemos solicitado y por diferentes vías al comandante del ERD se han hecho desaparecer todo el personal capacitado, han quitado esos programas y otros los ha limitado, ya nosotros no vemos a los internos de la cárcel Juana Núñez, haciendo sus ejercicios de madrugadas ni limpiando la ciudad, ni habilitar el Jardín Botánico de la provincia, produciendo alimentos para la merienda y el desayuno escolar, y así no se construye la democracia ni un país”, dijo el legislador.

De igual manera, el senador llamó a la PGR para que asuma su rol y “enfrente ese atropello contra los derechos humanos, al pueblo de mi provincia que continuemos mirando de lejos, que nada ni nadie podrá destruir los escenarios de vivir en paz, de crear una cultura de paz en una provincia que trabaja y que ama el progreso”.