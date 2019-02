$!Bienes Nacionales ofrece servicios en Sambil

La Dirección General de Bienes Nacionales informo que cuenta con dos cubículos en el Centro de Atención al Ciudadano Punto GOB, inaugurado por el Gobierno en la plaza SAMBIL, lo que permitirá a los ciudadanos tener acceso a una decenas de servicios en línea, lo que representa un ahorro de tiempo y dinero.

El anuncio lo hizo el Doctor Emilio Rivas, principal incumbente de la institución, al indicar que el personal laborara de lunes a viernes, de 8:00 A.M. a 8:00 P.M.; los sábados de 9:00 A.M. hasta las 6:00 P.M. y los domingos de 10:00 A.M. a 3:00 P.M.

El funcionario explicó que entre los servicios que ofrecerá Bienes Nacionales se encuentran Solicitud de Transferencia por Donación, Solicitud de Certificación de No Objeción a Deslinde y Certificación de Propiedad.

Otros de los servicios que ofrecerán Bienes Nacionales en el nuevo Punto de Atención al Ciudadano Punto GOB están la solicitud de Certificación de Existencia de Documentación Legal, Solicitud de Certificaciones para Placa de Vehículos adquiridos mediante Compras en Pública Subasta, así como solicitud de Estatus Jurídico, Solicitud de Certificación de Saldo y Solicitud de Transferencia por Sucesión.

La institución dijo que el Ministro de la Presidencia, Licenciado Gustavo Montalvo, quien ostentó la representación del Presidente de la República , Licenciado Danilo Medina, fue enfático al señalar que la prioridad en este proceso es facilitar el acceso de la ciudadanía a la información y a los servicios públicos.