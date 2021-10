Tres consejos para conseguir tu visa de turista a Reino Unido

El Reino Unido, también conocido como UK es un lugar fascinante para descubrir. Casa de Shakespeare, Sherlock Holmes, “Orgullo y Prejuicio” y los Beatles. ¿Cómo solicitar tu visado de turista a UK? Comentamos, algunos consejos para conseguir tú visado a UK de turista:

1. Si tiene familiares en UK: Es posible que pueda solicitar venir al Reino Unido de forma gratuita en lugar de pagar una visa si su pareja o familiar es ciudadano británico o de otro país europeo.

2. Toda la documentación soporte del visado deberá estar traducida por un traducto oficial al idioma inglés. La traducción puede ser simple con el sello de la empresa de traducción que realizó el trabajo.

3. Indicar correctamente cual es la estimación del dinero que pretende gastar incluyendo el vuelo, alojamiento y los gastos diarios. Este es un motivo frecuente de denegación de visado ya que algunos clientes indican gastar un importe superior a lo que ingresan de salario o tienen de ahorros.

Para realizar el procedimiento de tu visado a Inglaterra y tener éxito en tu cita consular deberás presentar los documentos siguientes:

Pasaporte original

Tarjeta de residencia o documento nacional de identidad de tu país de residencia

Pasaportes anteriores, si existen

Originales de los documentos financieros que muestran la disponibilidad de fondos para el viaje (justificante de propiedad/es, movimientos bancarios de los últimos 6 meses, nóminas, impuestos, informe de vida laboral o alta en la seguridad social y cualquier otro documento adicional que justifique tus medios económicos).

Habrá que justificar la residencia donde te vas a quedar en Reino Unido: por lo tanto tienes que llevar el justificante de la reserva de alojamiento (no pagar con cancelación gratuita)

o una carta de invitación si te vas a quedar en casa de un amigo o familiar

Certificado de empadronamiento – original -Opcional

En caso de tener familiares en Reino Unido: Cónyuge, hermanos, padres etc. Tendrá que llevar certificados que acrediten el vínculo familiar (certificados de matrimonio, certificado de nacimiento etc.), según sea su caso.

El formulario de inmigración deberá completarse en inglés y las etapas de tramitación se dividen en tres partes:

- Completar el formulario de inmigración en línea

- Subir a la plataforma consular toda la documentación de tu visado

- Pagar las tasa de visado

- Concertar una cita para el centro de visados

- Depositar tu pasaporte en el centro de visados

- Y finalmente recoger tu pasaporte visado!

Para más información puedes contactar con nosotros.