La Nota Curiosa: Cuatro de los animales venenosos que te puedes encontrar en el país

En la cultura popular dominicana suele decirse que en el país no existen animales venenosos, y si nos comparamos con otras partes del continente, como los desiertos de Norteamérica o la selva centroamericana, esta isla no representa un mayor riesgo para los seres humanos al entrar en contacto con la naturaleza. Pero esto no quiere decir que en la isla no existen animales venenosos.