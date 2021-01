Mundo Gamer: Juegos que no debes perder de vista este 2021

Con el lanzamiento de la PlayStation 5 y Xbox Series X, los jugadores están centrando su atención en los juegos que estrenaran en estos nuevos hardware, así como en otras consolas de ultima generación. Desde el regreso de franquicias icónicas como God of War: Ragnarok y Halo Infinite hasta blockbusters de third parties como Far Cry 6 y Hogwarts Legacy, hay mucho que esperar en 2021.