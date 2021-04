Tiempo de ocio: Stand up comedies disponibles en Netflix

No solo en teatros y salas puedes ir a reír a carcajadas. Sin salir de casa, te lo puedes pasar en grande con el catálogo de stand up en Netflix. Si tienes ganas de olvidarte por un momento de los problemas y de echar unas carcajadas sin la necesidad de seguir tramas, quédate con nosotros y disfruta de los Stand up comedies que te recomendaremos a continuación.