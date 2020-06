$!13 mil empleados menos para USCIS

USCIS (Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos) ha dicho que ha experimentado un descenso de 50% en todas las cuotas que cobra por sus servicios. Siendo así, no es posible que pueda subsistir y lo que ha propuesto es que el Congreso de los Estados Unidos le preste dinero que sería pagado con un aumento de al menos un 10% de todas las cuotas que actualmente cobra. Sin embargo, las criticas llueven porque USCIS ha perdido la perspectiva de su trabajo; no está orientada al servicio sino a las deportaciones y cumplimiento de las leyes, no a los beneficios que debe otorgar. Muchos expertos arguyen que esa es la verdadera razón por la que USCIS tiene hoy tantos problemas. Creo que este es el momento para efectuar cualquier trámite, ya que los aumentos tendrán que efectuarse en cualquier momento, así que es mejor tratar de ahorrar en estos momentos porque el aumento seguramente será desproporcionado, no hay garantías de que el aumento sea de diez por ciento, sino que puede aumentar en cualquier proporción.