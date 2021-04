USCIS amplía la flexibilidad para responder a solicitudes de agencias

Acusación a Oficial Del Servicio Extranjero por Fraude

CGI Federal (VAC) y Su Desempeño En Asuntos Consulares

CGI Federal es el contratista del Consulado de los Estados Unidos en nuestro país. Aunque los aplicantes los confunden con las autoridades consulares, ellos no tienen que ver con la aplicación de regulaciones y leyes. Sin embargo, a veces, su desempeño puede ocasionar graves inconvenientes a los aplicantes. En un ejemplo reciente, aunque anunciaban horario regular durante Semana Santa (de 8 a 7), el teléfono dejó de funcionar a las 5. Agréguele a esto que las llamadas se caen o no son contestadas hace varias semanas; es posible que no tengan suficiente personal para enfrentar la situación actual. Pero para un público ávido de conocimiento, que necesita saber si se están agendando citas y cuáles casos pueden ser tramitados, entre otras cosas, es fundamental tener información. Los manejos de citas de emergencia son cuestionables, ya que el sistema no está diseñado para el intercambio aplicante–centro con fluidez. Con lo rápido que cambian las circunstancias en esta materia, es hora que las instituciones correspondientes tomen medidas adecuadas.