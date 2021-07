$!Child status protection act – Estatuto de protección al menor

Este Estatuto de protección del menor establece cuáles son las condiciones para que una persona mayor de edad siga siendo considerada un menor. Todo depende de la categoría de que se trate, si se es familiar inmediato o no. En la categoría de familiar inmediato, la regla a aplicar es simple petición hecha antes de la mayoría de edad permanece como menor aunque cumpla la mayoría de edad. Sin embargo, cuando se trata de categorías, las variables son diferentes. Se tiene que calcular la fecha que tienen los derivados en el momento en que la visa esté vigente. A continuación, se reduce de los días en que estuvo pendiente la petición. Existe la figura del CSPA age, o edad del Estatuto de protección al menor, la cual reviste una importancia fundamental para este cálculo, ya que no es lo mismo esa edad que la edad biológica de la persona que busca el beneficio de la ley.

De nuevo, cambios en las solicitudes de información adicionales y/o intención de negar

Volvemos a la política anterior, a Dios gracias, a la política del 2013. Para ese entonces, era prácticamente obligatorio solicitar evidencias adicionales en una gran amplitud de casos, todo lo contrario de los establecido en la Administración del presidente Trump en el 2018. Tambien se establece lo contrario de lo que hoy se practica con tanta frecuencia, establecido por el presidente Trump: No es necesario pedir informaciones adicionales cuando sea evidente que la información esta en el expediente. Parece sencillo pero en la practica no lo es, todavía estamos viendo la insistencia de USCIS en este sentido, lo cual produce gran frustración a los aplicantes.

Al intentar renovar, le envían cita

Aunque en verdad el proceso de extreme vetting o investigación extrema empezó con la Administracion de Donald Trump, hay que saber que muchas de esas investigaciones siguen vigentes. Aunque sí es cierto que quedan pendientes los resultados de una investigación del Presidente Biden para analizar la eficiencia de pedir datos adicionales en los procesos de visa, hay que entender que los procesos hoy, no son tan sencillos. En una renovación, en principio se investigan estadías y problemas judiciales, pero esto ya no es así. Hoy por hoy, hay que tener mucho cuidado con las informaciones que se ponen en su formulario DS 160, ya que pueden llamar la atención y entonces, el aplicante será llamado a entrevista. Ser llamado a entrevista no significa una negación de visa, pero definitivamente debe de tener mucho cuidado con sus respuestas.