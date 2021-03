$!Las prioridades en materia de citas consulares

“En palabras de Julie M. Stufft, subsecretaria para Asuntos de Visas: Nuestras oficinas consulares saben – no es un asunto nuevo, esto es algo sobre lo que hemos dado orientaciones durante el verano – una vez se procesen o una vez tengamos el control y podamos asistir a los ciudadanos de los Estados Unidos en esos servicios, entonces, las visas de inmigrante son nuestra próxima prioridad. ¿Será esto a la expensa de las entrevistas de visas de no inmigrante? .” Marzo del 2021.

Unidad de Servicios a Ciudadanos de los Estados Unidos–Sin citas para pasaportes

Si usted quiere renovar su pasaporte de los Estados Unidos, y no se encuentra dentro del reducido grupo de personas que puede renovar sin entrevista, en la actualidad, ¡no hay citas! La verdad es que este tipo de citas siempre ha tenido su grado de dificultad porque esa unidad nunca ha querido habilitar espacios como debería. Pero lo que sucede ahora es espeluznante; no hay citas ni siquiera para agosto! Si usted quiere declarar a su niño como ciudadano de los Estados Unidos, no puede hacerlo, lo cual es gravísimo. Esto así, porque según las palabras de Julie M. Stufft, subsecretaria para Asuntos de Visas, lo primero es satisfacer las demandas de los ciudadanos de los Estados Unidos – y al día de hoy, no hay citas! ¿Qué podemos esperar de las demás citas?