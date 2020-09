$!Cambios en las actualizaciones

Cuando un caso, sea del tipo que fuere, tiene algo pendiente por depositar, o se ha quedado pendiente de un proceso administrativo, anteriormente se reflejaba un proceso administrativo en la página de procesamiento consular, CEAC. Por modificaciones para actuar en consonancia con el Manual de Asuntos Extranjeros, de ahora en adelante, cualquier caso incompleto o en proceso administrativo reflejará un estado de rechazado. Por supuesto, esto será así hasta que el caso sea decidido de manera definitiva, por lo cual debe dársele más seguimento que nunca, ya que es posible que un proceso administrativo dure más de 6 meses, y a veces, un año. Esa tardanza es un abuso de parte de las autoridades, ya que anteriormente, un proceso administrativo no duraba más de dos o tres veces salvo escasísimas excepciones. Sin embargo, ahora la norma es la tardanza excesiva.

La carga pública, ¿somos todos?

La Regulación en este caso, viene a definir lo que no define claramente la Ley de Inmigración de Estados Unidos: La Carga Pública. Aunque la regulación habla claramente de la totalidad de las circunstancias, la situación está bastante difícil: El objetivo es, sin duda, bajar consistentemente la cantidad de residencias otorgadas. Si en materia de visas de no-inmigrante hemos bajado a más de la mitad, no hace falta mucha imaginación para saber que vamos a ver esa misma tendencia en visas de residencia. Además, el uso de fondos del gobierno de los Estados Unidos va a eliminar muchas personas de este renglón; la regulación habla de un extranjero que haya recibido beneficios públicos mor más de 12 meses en cualquier periodo de 36 meses. Y aunque esa misma regulación habla de un nuevo formulario para las personas que ajustan status en los Estados Unidos, aquí se está pidiendo documentación y declaraciones adicionales de como usted, como ´peticionario, piensa mantener a la persona pedida de obtener la residencia. Quizás la única buena noticia es que de manera general, USCIS no puede tomar en cuenta la carga pública para cualquier ajuste de status mientras dura el periodo de emergencia por la pandemia en los Estados Unidos.