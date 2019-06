$!Cambios en residencias por trabajo

Cambios en el centro de visas

El Depto. de Estado anunció que los cambios recientes en el Centro Nac. de Visas han bajado sustancialmente los tiempos de espera de entrevistas. Sin embargo, esto está por verse, no sólo en un proceso complicado recibir y contabilizar documentos, sino que la verificación y corrección de los mismos es complicado también – estos procesos consumen mucho tiempo. Si tomamos en cuenta que no hay empleados del Depto. de Estado en el Centro Nac. de Visas (al menos en el procesamiento), sino que el trabajo se realiza por medio de un contratista, la situación es problemática. Se han “extraviado” muchos documentos, y hay un enredo de casos que debieron entrar al sistema nuevo y no entraron. Vamos a ver si en el futuro, cuando se hayan manejado todos los procesos, la afirmación del Depto. de Estado, en cuanto a la disminución del tiempo de espera, se hace realidad.