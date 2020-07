$!Nueva definición de periodista

El Manual de asuntos extranjeros ha sido recientemente modificado para incluir dentro de la definición de periodistas, a blogueros, incluyendo blogueros que se dediquen a asuntos políticos que quieran visitar los Estados Unidos, siempre que trabajen para un medio que tenga su oficina principal en el extranjero (esto último tiene capital importancia).

Anteriormente, la definición de periodista era bastante reducida y era interpretada en el sentido más estricto de la palabra y en casi todos los casos había que tener credenciales válidas para poder aplicar, a menos que se pudiera demostrar que se iba a usar el trabajo para recolectar y diseminar información periodística. Así las cosas, se hace interesante esta clasificación para muchas personas que quizás en el pasado no han podido viajar a los Estados Unidos, teniendo motivos bien legítimos y apropiados.

Un atractivo adicional: No hay foreign residence requirement, o requisito de tener un hogar establecido en un país que no sea Estados Unidos, que no tenga intención de abandonar y que normalmente es donde se está aplicando; sin embargo, el aplicante sí está sujeto al INA 214 (b) es decir, a calificar para el tipo de visa en específico y a probar que no va a envolverse en actividades distintas a la naturaleza propia de la visa de periodista (Tipo I).