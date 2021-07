$!Certificados de policía o de no antecedentes penales

Parte de los documentos requeridos para completar el proceso de visa de inmigrante, es el certificado de policía y según los casos, certificados de policía de otros países dependiendo del tiempo en que el aplicante haya vivido antes de la aplicación de la visa de residencia. Es bien sabido que los certificados que se buscan aquí en República Dominicana no son propiamente certificados de policía, sino los de no antecedentes penales. Típicamente, se envían al Centro Nacional de Visas, pero al llegar la cita consular, es obligatorio llevar uno nuevo, sin importar el tiempo que haya pasado entre el primer envío del documento y el día de la cita. En Manual de Asuntos Extranjeros ahora modifica el tiempo de vigencia de estos certificados de no antecedentes y/o de policía hasta dos años. Ahora que el Consulado está dando citas para visas de residencia, vamos a ver cómo se aplica, según esta modificación, no deben pedir el certificado dominicano si no han pasado dos años, sí pueden pedir los extranjeros si ya han pasado los dos años.