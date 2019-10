$!Unidad de Ciudadanía, ¡sin citas!

Si usted quiere renovar su pasaporte de los Estados Unidos de adulto, en la actualidad, no hay citas en el sistema. Si usted quiere declarar un niño como ciudadano de los Estados Unidos, ahora mismo, no hay citas. (Usted puede intentar ese mismo proceso en una Oficina local en los Estados Unidos, lo que pasa es que el costo y el tiempo de procesamiento es significativamente superior). Usted puede comprobar esto entrando al sistema de citas en línea de la Unidad de Servicios de Ciudadanos de los Estados Unidos. La verdad es que no hay información fidedigna sobre las razones detrás de todo esto, ellos sólo dicen que si hay una emergencia, ellos podrían hacer una excepción. La misma dejadez existe en otros departamentos dentro de la Embajada, por ejemplo, con USCIS – Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos. Lo interesante es que no se sabe con exactitud a que se deben estos cambios, esta dejadez notoria de dejar de procesar los aplicantes en República Dominicana... Como mencionamos en el artículo de la semana pasada, las visas de paseo/negocios han descendido hasta llegar a menos de la mitad...¿Qué significa esto para el dominicano promedio? Que debe pensarlo bien, prepararse bien y saber si vale la pena o no hacer un proceso antes de intentarlo. Esto hasta que el Presidente Donald Trump cambie de opinión (poco probable) porque tenga que ocuparse de otras cosas más urgentes, o hasta que vengan otros tiempos. Esperemos.