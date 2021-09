$!Extensión de beneficios

¡Citas por primera vez de visas B1B2 para el mes de marzo del 2023!

Aunque existen precedentes en Republica Dominicana (aún cuando una orden ejecutiva obligaba a tener disponibles citas rápidas para el 85% de los aplicantes – hoy ya derogada por la administración del presidente Donald Trump), resulta exagerado que una persona tenga que esperar más de un año por una cita por primera vez si se trata de una visa B1B2. La única excepción seria pedir una cita por emergencia, con un standard bastante elevado. Aquí publico la dirección del Buró de Asuntos Consulares de los Estados Unidos, para que el público en general pueda elevar una queja con la espera de que sea recortado el larguísimo plazo de un año de espera: U.S. Department of State, Bureau of Consular Affairs, Office of the Executive Director, SA-17, 7th Floor, Washington, DC 20522-17017, USA.