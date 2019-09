$!Cambios importantes en el Centro Nacional de Visas

Residencia condicional

Cuando se obtiene una residencia por matrimonio con un ciudadano de los Estados Unidos y el matrimonio no tiene dos años, lo que se obtiene es una residencia condicionalidad. Esa condicionalidad está atada a una serie de condiciones, que si no se siguen, hacen que se pierda la residencia. Ahora bien, como un proceso consular se toma aproximadamente 1 año, casi seguro que en la mayoría de los casos, las residencias salen de manera condicional. Esto implica que noventa días antes del vencimiento de esa residencia condicional (aunque nada impide que se haga antes por cualquier circunstancia justificada), debe solicitarse a USCIS que se quita la condicionalidad que pesa sobre esa residencia. En caso de no hacerse de manera conjunta, el aplicante deberá estar divorciado legalmente, y debe de probar una serie de circunstancias. Esto es sustancialmente mejor que entrar con una visa de novios, ya que de no efectuarse el matrimonio dentro de los 90 días, de haber entrado, sólo se tiene una opción: la de salir de los Estados Unidos con un expediente comprometido. Por eso, al entrar a Estados Unidos, el beneficiario de una petición debe de guardar una buena cantidad de los intereses financieros en común que tenga con el cónyuge y todo otro tipo de prueba de la vida en común.