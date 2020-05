$!¡USCIS se queda sin dinero!

En una carta al Congreso, la USCIS (Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos) ha pedido 1.2 billones de dólares porque para junio ya no tendrá fondos. Lo curioso es que eso sucede justo cuando sus ingresos disminuyen por la disminución de solicitudes debido a la pandemia – pocas personas saben que pueden seguir haciendo peticiones y solicitudes de manera normal, y que USCIS ha seguido enviando citas para asuntos de naturalización y de waivers de permisos especiales. Muchos arguyen que se trata de años de una política que ha desvirtuado el sentido del origen de la agencia –de una orientada al trámite de beneficios a uno de escrutinio extremo- cambiando incluso la forma de entender el servicio, del histórico clientes a solicitantes o aplicantes sola- mente. Muchos entienden que estas políticas han hecho de USCIS una agencia ineficiente, plagada de burocracias sin sentido, que sirve tan solo para hacer más difícil cualquier trámite. El actual Director Interino, cuya posición ha sido declarada ilegal por un Juez Federal, ha insistido desde el principio en que él percibe la agencia como una agencia de escrutinio extremo, no de administración de beneficios. En consecuencia, el futuro de USCIS es ahora incierto, ya que el Congreso tendrá que decidir qué cantidad de fondos le entregará a la agencia, además de que hace ya varias semanas, ellos mismos propusieron un 10% de aumento en las tarifas, lo cual es inaceptable en vista de los atrasos que actualmente tienen.

Posible apertura del consulado

El Departamento de Estado ha anunciado que los consulados alrededor del mundo abrirán en los próximos meses en una agenda escalonada, que dependerá de cada país; eso quiere decir que no habrá una fecha específica de apertura que aplique para todos. Aunque no hay nada en concreto, el rumor dice que empezarán a abrir a partir de julio.

Ciudadanía transmitida por abuelo ciudadano de los Estados Unidos

Cuando un padre ciudadano de los Estados Unidos desea transmitir ciudadanía de los Estados Unidos, debe reunir varios requisitos, entre ellos custodia legal y física. Si no puede aportar presencia física, el abuelo/abuela puede aportar esa presencia física, siempre que el niño no haya llegado a los 18 años, no importa que el abuelo/a haya fallecido. Ahora bien, los requisitos y la documentación requerida son cada vez más exigentes y los tiempos de procesamiento se han exagerado en diferentes oficinas locales en los Estados Unidos – esto debido a que este tipo de caso puede tramitarse por las oficinas del Departamento de Estado en el extranjero siempre que no sea necesaria la presencia física de uno de los abuelos.

Hay que estar listos para un RFE –Request for Evidence– ya que en esta Administración, este tipo de solicitudes se ha hecho común, día a día.