$!Petición de esposos después de una residencia negada

Antes de usted tener una nueva petición, es imprescindible investigar que sucedió con el primer caso. El Consulado no podrá darle muchas informaciones al respecto, salvo darle quizás el artículo bajo el cual fue negado. Normalmente, después de un matrimonio que no concluyó en residencia, el Consulado le pondrá INA 212 (a)(6)(C)(i) falsedad, rara vez pondrá otra cosa. Sin embargo, la decisión de USCIS (Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos) es otra cosa, y si USCIS consideró que su matrimonio era real, entonces esa decisión pesará mucho sobre el Consulado y hará posible que le puedan otorgar una residencia. Ahora bien, si la residencia negada no fue de esposos, entonces hay que analizar la razón de la negación de la residencia de manera específica, ya que hay ciertas inelegibilidades que pueden ser cubiertas por waivers o permisos especiales.