$!Problemas en aplicación de visas de no inmigrante

Uno de los mayores problemas que tienen los Cónsules de los Estados Unidos en general, y quizás de manera particular en la República Dominicana, es que deben hacer esfuerzos extraordinarios para determinar cuándo un aplicante está diciendo la verdad, cuándo están aportando documentos falsos o cuándo está aportando documentos reales. Al pasar de los años, esto ha hecho que el Departamento de Estado sea excesivamente exigente con el desempeño de un aplicante en la entrevista, no tanto así con los documentos que se aportan. Los Consulados saben que fuera de sus puertas hay fábricas de documentos falsos que falsifican cualquier documentación por una cantidad de dinero en específico. En República Dominicana, se falsifican documentos que muchas veces cualquiera creería que son casi imposibles de falsificar, por ejemplo: Matrículas de vehículos, cartas universitarias, etc. Por eso, la parte más importante de una entrevista de una aplicación de visa es la preparación. Es relevante que usted tenga la disposición y la voluntad de explicar algunos asuntos de manera muy puntual, por ejemplo, si usted tiene un trabajo, es importante que pueda decir de qué se trata el trabajo; los cónsules siempre van a buscar reacciones espontáneas de parte de los aplicantes. Los oficiales consulares, debidamente entrenados, son los que pueden evitar que una persona que aplique con datos y documentos falsos pueda entrar a los Estados Unidos a violar las leyes de inmigración de ese país.

Si bien es cierto que en materia de Visa de No Inmigrante, los Waivers o Permisos Especiales son amplísimos, en mi práctica privada nunca he visto que una persona que utilice un pasaporte de los Estados Unidos de manera fraudulenta pueda conseguir una Visa de No Inmigrante (aún con un Waiver). Sin embargo, en materia de Visas de Inmigrante, la situación es diferente; si este pasaporte fue utilizado antes de septiembre de 1996, entonces es posible obtener un Waiver o Permiso Especial para poder ingresar a los Estados Unidos, siempre que haya un familiar calificado. Sin embargo, si el uso de ese pasaporte fue posterior a septiembre de 1996, entonces, ningún Waiver de Visa de Inmigrante es posible; por eso es importante que usted sepa cuáles son sus opciones. La verdad es que en materia de Visa de No Inmigrante siempre va a ser legalmente posible, pero las dificultades son muchas.