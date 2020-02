$!Proceso automatizado en el Centro Nacional de Visas

El Departamento de Estado anuncio que ha completado el proceso de automatización de la preparación de todos los casos familiares de visas de inmigrante, es decir, de visas de residencia. Eso quiere decir que los casos nuevos tendrán la facilidad de que todos los procesos se completaran escaneando todos los documentos pertinentes, con la salvedad que una vez programada la cita, los originales tienen que presentarse el día de la cita. Sin embargo, los casos que han tenido algún inconveniente, así como los casos restablecidos después de haber parado los procesos, tienen un proceso especial que no puede ser cubierto por el nuevo proceso automatizado. Así que no se sorprendan si no todos los casos se procesan de la misma manera, pero sí es cierto que de ahora en adelante, parece ser que una vez los casos sean elegibles para procesar en el Centro Nacional de Visas, el avance será bastante significativo – lo que falta por comprobar es el tiempo de espera para la cita una vez completado el proceso en el Centro Nacional de Visas.