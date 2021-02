$!Validez permiso especial

Cuidado con su petición

En los últimos meses Ciudadanía y Servicios de Migración de los Estados Unidos (USCIS) se está dando a la tarea de enviar solicitudes de información adicional que nunca llegan a la dirección que el aplicante pone en su formulario; de por sí, todos los cambios de dirección son peligrosos, porque por más cambios de dirección que usted haga con USCIS al final ellos siempre terminan enviando los avisos donde ellos entienden, normalmente a la dirección que tienen en los archivos antes de usted hacer el cambio. Esto no es nuevo, no es de la Administración Trump que acaba de terminar sino que siempre ha sido así, por eso es tan poco aconsejable que su familiar en los Estados Unidos cambie de dirección en medio de un proceso o cuando haya un problema en un proceso. En caso de que lo haga, lo ideal es contar con un aviso en el correo, no necesariamente en USCIS. La importancia de esto es que por regulación es muy difícil ganar un caso cuando es negado por falta de respuesta en el tiempo debido. Lo bueno es que en muchos casos, la negación no es permanente sino que se puede volver a solicitar dependiendo del tipo de beneficio o de aplicación que usted haya hecho.