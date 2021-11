Cuidado con su petición

Ciudadanía y Servicios de Migración de los Estados Unidos (USCIS) se ha acostumbrado a enviar Solicitudes de información Adicional por cualquier cosa, y si usted no está pendiente de la dirección que usted puso en su formulario, puede perder su caso, porque por más cambios de dirección que usted haga con USCIS, ellos siempre terminan enviando los avisos donde ellos entienden, normalmente a la dirección que tienen en los archivos antes de usted hacer el cambio. Esto no es nuevo, por eso es tan poco aconsejable que su familiar en los Estados Unidos cambie de dirección en medio de un proceso o cuando haya un problema en un proceso. En caso de que lo haga, lo ideal es contar con un aviso en el correo, no necesariamente en USCIS. La importancia de esto es que por regulación es muy difícil ganar un caso cuando es negado por falta de respuesta en el tiempo debido. Lo bueno es que en muchos casos, la negación no es permanente sino que se puede volver a solicitar dependiendo del tipo de beneficio o de aplicación que usted haya hecho.

Aumento en las Tarifas de los Pasaportes de Estados Unidos

El Departamento de Estados acaba de anunciar su intención de aumentar el cargo de seguridad por la expedición de un pasaporte de Estados Unidos. Efectivo al 27 de Diciembre de este año, las personas que apliquen para la expedición por primera vez o por la renovación de uno, deberán hacer un pago adicional de US$20 dólares.

Documentos Pendientes

Si usted tuvo cita de visa de inmigrante y le ordenaron enviar cualquier documento, recuerde que existe un formato especial en la página de Aplicar para una Visa – esto debe hacerse en interés de que el caso avance lo más rápido posible. Adicionalmente, muchas personas entienden que solamente pueden depositar en VAC de Galería 360 y esto es un error – pueden hacerlo en cualquier oficina de Mailboxes, en las mismas en las que se entregan los pasaportes visados. Muy especialmente, en las visas de inmigrante existen formatos generales, así que no es raro que le pidan documentos que no son necesarios, por lo que debe revisar bien su caso.