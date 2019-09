$!De nuevo, la carga pública

Deportación tras negación de beneficios por parte de USCIS

Las últimas políticas de USCIS (Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos) establecen que tan pronto un beneficio sea negado, la persona con la aplicación negada será citada ante un tribunal para su deportación. Tradicionalmente, ICE – Immigration and Customs Enforcement (Inmigración y Control de Aduanas) – se han ocupado de hacer esto, sin embargo, en un cambio importante de política, USCIS se encargará de las emisiones de estos NTAs (Notice to Appear – Aviso para Comparecer). Esto puede profundizar los problemas actuales, ya que muchas personas pueden no querer solicitar ningún beneficio por miedo a lo que podría resultar. Cabe otra posibilidad: Si los casos son negados por error, ¿también los aplicantes serán citados para ser deportados ante un Juez de Inmigración de Estados Unidos? Esto viene a cambiar drásticamente el rol del Departamento de Seguridad Nacional, desde el momento en que fue establecido.