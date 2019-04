Visas negadas bajo el 214 (b)

Este es un artículo interesante de la Ley, y se ha criticado mucho el uso y el abusado del mismo. Porque a pesar de todo lo que digan, el 214 (b) esconde muchas cosas, tales como consideraciones de política exterior. Una de las prohibiciones absolutas que tienen los Cónsules es permitir que el aplicante sepa cuál es su pensamiento, que lo hace considerarlo elegible o no. Por eso rara vez le dan una excuse satisfactoria en la ventanilla. Fíjese que las explicaciones son breves, y normalmente se cita uno o dos o tres artículos de la Ley sin más. Por supuesto que usted debe saber que dice su formulario, y cualquier profesional que le asista debe darle copia íntegra del mismo... es lo primero que hago en mi oficina cuando me llega un caso de visa negada. Su formulario es la primera impresión que tiene un Cónsul, y por lo tanto es imprescindible que usted sepa que información puso. Si alguna vez tuvo un inconveniente, es importante mencionarlo, por eso es tan importante saber cuáles son las preguntas. Hay algunas que tradicionalmente son mal entendidas, y por eso, los Cónsules no toman algunos errores en el formulario muy en serio. Pero nunca se puede subestimar el valor del formulario bien completado.

Ciudadanía derivada

Deportación tras negación de beneficios por parte de USCIS

Las últimas políticas de USCIS establecen que tan pronto un beneficio sea negado, la persona con la aplicación negada será citada ante un tribunal para su deportación. Tradicionalmente, ICE – Immigration and Customs Enforcement (Inmigración y Control de Aduanas) – se han ocupado de hacer esto, sin embargo, en un cambio importante de política, USCIS se encargará de las emisiones de estos NTAs (Notice to Appear – Aviso para Comparecer). Esto puede profundizar los problemas actuales, ya que muchas personas pueden no querer solicitar ningún beneficio por miedo a lo que podría resultar. Cabe otra posibilidad: Si los casos son negados por error, ¿también los aplicantes serán citados para ser deportados ante un Juez de Inmigración de Estados Unidos? Esto viene a cambiar drásticamente el rol del Departamento de Seguridad Nacional, desde el momento en que fue establecido.