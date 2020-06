$!Empieza el VAC – Centro de Aplicación de Visas, abierto a partir del 15 de junio

A partir del 15 de Junio, el Consulado de los Estados Unidos en el país junto con el Centro de Aplicación de Visas, empezaran a tramitar los casos de visas de no-inmigrante que no requieran entrevistas. Eso es básicamente, todo aquel que no necesita ir a ver a un Cónsul para poder renovar su visa, sino que solo tienen que ir a sacarse fotos y/o tomarse las huellas para que el Consulado le imprima su visa de nuevo. Todos los casos que requieran entrevista, deberán esperar. Ahora bien, es bien posible que usted deposite el pasaporte y sin embargo, el Consulado no le imprima la visa y requiera su visita para que usted explique algunos asuntos de su caso – de ser así, va a tener que esperar que el Consulado re-abra los casos normales de entrevista para poder resolver el problema. Sepa usted que en estos casos, es muy importante estar debidamente preparado, ya que dependiendo de sus respuestas es que el Cónsul va a quedar convencido de tomar una decisión en un sentido u otro. Finalmente, todos los casos de visa de inmigrante están cerrados, salvo una verdadera emergencia.