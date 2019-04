Revisión de casos con problemas

Se ha vuelto cada vez más usual que los casos que anteriormente obtuvieron visas de no-inmigrante después de haber tenido problemas por arrestos en los Estados Unidos, sean ahora revisados por la Administración del Presidente Trump. De acuerdo al FAM, cuando un waiver ha sido aprobado y no hay cambios drásticos o problemas con la información anteriormente dada, el waiver debe ser recomendado de nuevo. Sin embargo, esta recomendación viene dada después de que el cónsul ha tenido la oportunidad de revisa la documentación pertinente. Hay muchos casos de pequeños robos de tienda que a veces son tan viejos que es difícil localizarlos; sin embargo, usted no puede esperar que su caso sea aprobado si usted no tiene esa documentación a mano. Normalmente, todos los arrestos en los Estados Unidos están registrados en el FBI, por lo que es una buena idea empezar solicitando esa documentación directamente con ellos. Desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional, muchos pequeños condados en los Estados Unidos han ido enviando esos expedientes de arrestos al registro central. Eso hace que muchos arrestos que antes no aparecían, hoy los tenga el cónsul en la pantalla desde que entreviste al aplicante.