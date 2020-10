$!El consulado abre sus puertas parcialmente

En estos días, debemos estar atentos, porque es posible que se abran más servicios, tanto para ciudadanos de los Estados Unidos como para visas de inmigrante y no-inmigrante. En estos momentos, el Departamento de Estado está actualizando las capacidades en las Embajadas en todo el mundo. Aquí, en la República Dominicana, el Consulado de los Estados Unidos ha empezado a enviar citas de visas de inmigrante, al menos para los casos que fueron depositados localmente a través de la oficina de USCIS (Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos). También se están recibiendo ciertos casos en la Unidad de Servicios de Ciudadanos de los Estados Unidos. Las citas para visas de no-inmigrante se pueden programar para Enero, 2020. Otra buena noticia es que el pago de ciento sesenta dólares no expirará hasta 31 de Diciembre del 2021, aunque hay que ver en la práctica cómo piensan aplicar esto, ya que se habían negado a hacerlo (porque no se había autorizado desde la Central en Washington). Si a esto agregamos que las visas de no-inmigrante pueden ser renovadas hasta el 31 de Diciembre del 2021, siempre que no tengan más de 24 meses de validez, podemos decir con seguridad que hemos avanzado... después de tantos pasos para atrás!