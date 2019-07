$!La actualidad para los residentes legales permanentes

Desde hace muchísimo tiempo, hemos venido instando a los residentes legales permanentes a pedir a sus cónyuges e hijos menores. Esto así, porque no hay que esperar a hacerse ciudadano de los Estados Unidos para hacer esas peticiones. Hace mucho tiempo, la espera era de 5 años, pero llegó a ponerse en 15 días hace ya muchos años, hasta después estabilizarse en aproximadamente dos años. Cuando una persona aplica para ciudadanía de los Estados Unidos, la espera puede ser de más de un año, y si a esto le suma el tiempo completo de la petición de ciudadano de los Estados Unidos que es de aproximadamente un año (entre petición a USCIS, trámite en el Centro Nacional de Visas y Cita Consular), estamos hablando de más de dos años. Siendo así, ¿por qué esperar? Además, en la actualidad, la categoría F2A – cónyuge e hijos menores de residentes legales permanentes, está vigente. Estar vigente quiere decir que puede procesarse de una vez, que después del tiempo de procesamiento en USCIS – Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos - el caso se va a procesar inmediatamente en Centro Nacional de Visas, ya que no hay que esperar que el número de visas esté vigente.

En vez de los mexicanos, ¡los inmigrantes legales pagarán la pared fronteriza!

Esta Administración está proponiendo un pago adicional para los inmigrantes legales, de por lo menos un diez por ciento. Aunque USCIS – Ciudadanía y Servicios de inmigración de los Estados Unidos – siempre se ha solventado con los ingresos de los peticionarios y aplicantes, lo que está sucediendo ahora es diferente, se trata de pedir un incremento no para bajar los increíblemente largos tiempos de espera sino para construir parte de la pared fronteriza con Méjico. Como USCIS puede hacer este incremento de tarifas por medio de una regulación, no necesita aprobación del Congreso. De nuevo, lo triste es que ese incremento de tarifa no va a redundar en menos tiempo de procesamiento; al menos la GAO – Government Accountability Office u Oficina de Contabilidad Gubernamental pronto empezará su auditoría para investigar el porqué de los extensísimos tiempos de procesamiento de USCIS.