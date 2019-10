$!¡Esta Administración no quiere Dominicanos en EEUU!

Sólo hay que ver las estadísticas del Departamento de Estado, que están disponibles ahora hasta agosto de este mismo año. La realidad es innegable, la verdad, inmaculadamente oscura: no somos bien vistos por los amigos del norte, no nos quieren de visita. Hablando en estricta academia, los números hablan por sí solos: En Junio 2017 se expedían 18,371 visas en Santo Domingo (del tipo B1B2), en Julio 2017, bajamos a 17,720 y para Agosto 2017 descendimos a 15,322. Esta constante siguió su curso sin prisa pero sin pausa, en abril 2018 sólo teníamos 9,997 y en abril del 2019, nos quedamos con 8,024. Finalmente, para agosto (como dije, la última disponible), anotamos 7,683. De manera personal, sé que esto es totalmente inmerecido, de manera institucional puedo decir que es un grave atentado a todo lo que la ley dice, a todo lo que la Ley de Inmigración representa. ¿Por qué? Porque para llegar a esos números, estamos negando todas las realidades, dejando de aplicar la ley, obviando las reglas que rigen al Departamento de Estado. Es una sorpresa, porque los Estados Unidos de América es un país representante de los derechos humanos, un país admirable en más de un sentido – donde los símbolos patrios son respetados, donde la libertad y la democracia son la base de la educación, y para mí – una defensora de los Derechos de los Animales – un ejemplo a seguir, porque es el único país que conozco en cuyo congreso habita con función de recepcionista de Senadores y Representantes – un perro rescatado. Pero las estadísticas no mienten, piénselo bien antes de ir a buscar visa.