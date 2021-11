$!Vacunas obligatorias para entrar a USA a partir del 8 de noviembre

A partir del 8 de noviembre del 2021, los Estados Unidos exigirán vacunas a todos los extranjeros que quieran ingresar a su territorio. Dentro de las escasas excepciones están los extranjeros que ingresen con visas A y C, siempre que cumplan con los requisitos que el CDC –Centro de Enfermedades Contagiosas– que incluyen el uso de mascarillas y exámenes tales como el PCR de manera obligatoria. La misma Orden Ejecutiva del presidente Biden establece que se revisará a los sesenta días de emitida, y posteriormente, un vez al mes. Hay que destacar que en Israel se han extendido las excepciones para los no vacunados, se llegó incluso a aceptar las vacunas rusas y chinas como válidas y se permitió que ingresen personas que muestren tarjetas de recuperación del Covid, de las que no se ha hablado.