$!Los residentes no necesitan tarjeta de vacuna

Todos las personas que tengan visa de no inmigrante, salvo los diplomáticos que ingresen en esa calidad y otras que puedan probar que tienen excepciones medicas, deben presentar pruebas de vacunas completas (salvo menores de edad). Los ciudadanos de los Estados Unidos y los residentes legales permanentes no tienen que estar vacunados, sino presentar prueba negativa de un día de anticipación. No hay excepciones en la proclamación presidencial por razones morales o religiosas, pero éstas sí se pueden solicitar al tramitar la residencia por ajuste o por proceso consular.