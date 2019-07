I. Citas en USCIS – Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EEUU

El sistema para citas ha cambiado drásticamente en los últimos tiempos – de ser uno bastante conveniente para el aplicante y el peticionario al de ahora, que no ayuda en nada. Existe un nuevo sistema – INFOMOD – el cual consiste en hacer la llamada normal al número de USCIS para que sea un operador que otorgue las citas. Sin embargo, estas citas serán otorgadas por razones muy específicas en la gran mayoría de casos, USCIS ha identificado de manera interna 16 razones específicas, de las cuales solo ha mencionado por nombre siete: Prueba de status, Advance Parole (permiso para entrar cuando hay una petición pendiente), sellos de residencia, aplicaciones de ELIS, DACA, Parole para personal militar y sus familiares y Salida Satisfactoria. Cuando se anunció el nuevo programa, había forma de hacer la solicitud en línea y aunque todavía está la hoja electrónica, está deshabilitada. Desde ya se reportan inconsistencias en las políticas aplicadas, pero éste es un mal muy viejo en esta materia. Aunque no todas las oficinas de USCIS están trabajando con este nuevo sistema, se estima que para el 30 de Septiembre de este año, estará funcionando en todas sus oficinas.

En ocasiones, antes de aplicar para cualquier tipo de beneficio o de waiver, las personas comentan que han tenido algún inconveniente en los Estados Unidos. Esto es así, tanto si han sido condenadas o no. Especialmente cuando una persona es el beneficiario de una petición, es importante ANTES de hacer el I-130, tener la copia completa del expediente de USCIS, CBP o ICE en sus manos. Muchas veces, el Cónsul sabe que hay un problema, pero no sabe exactamente de qué se trata. Tener estos documentos a mano le facilita la labor al Cónsul actuante. Dependiendo de la complejidad de su caso, es recomendable también buscar su expediente en el FBI. Aunque no en todos los casos es necesario, para su mejor identificación, someter un fingerprint card es aconsejable. Esto es así porque si usted declaró un nombre que no era el suyo, las diferentes agencias del gobierno pueden tener dificultad encontrando su caso; con las huellas sin embargo, no existe posibilidad de confusión.