I. Ciudadanía transmitida por abuelo ciudadano de los EEUU

Cuando un padre ciudadano de los Estados Unidos desea transmitir ciudadanía de los Estados Unidos, debe reunir varios requisitos, entre ellos custodia legal y física. Si no puede aportar presencia física, el abuelo/abuela puede aportar esa presencia física, siempre que el niño no haya llegado a los 18 años, no importa que el abuelo/a haya fallecido.

Ahora bien, son cada vez más exigentes los requisitos y la documentación requerida y los tiempos de procesamiento se han exagerado en diferentes oficinas locales en los Estados Unidos – ya que este tipo de caso puede tramitarse por las oficinas del Departamento de Estado en el extranjero – y tampoco por las oficinas regionales o locales de USCIS – Ciudadanía y Servicios de Inmigración.

Hay que estar suficientemente preparado para preparar estos casos, además de estar listos para una solicitud de información adicional o RFE – Request for Evidence – ya que en esta Administración, este tipo de solicitudes se ha hecho común, el día a día.