$!La carga pública de Donald Trump

La regulación en este caso, viene a definir lo que no define claramente la Ley de Inmigración de Estados Unidos: la carga pública. Aunque la regulación habla claramente de la totalidad de las circunstancias, la situación está bastante difícil: El objetivo es, sin duda, bajar consistentemente la cantidad de residencias otorgadas. Si en materia de visas de no-inmigrante hemos bajado a más de la mitad, no hace falta mucha imaginación para saber que vamos a ver esa misma tendencia en visas de residencia. Además, el uso de fondos del gobierno de los Estados Unidos va a eliminar muchas personas de este renglón; la regulación habla de un extranjero que haya recibido beneficios públicos por más de 12 meses en cualquier período de 36 meses. Y aunque esa misma regulación habla de un nuevo formulario para las personas que ajustan status en los Estados Unidos, aquí se está pidiendo documentación y declaraciones adicionales de cómo usted, como peticionario, piensa mantener a la persona pedida de obtener la residencia.

Visas de novios y peticiones de cónyuges

Muchas personas dudan al decidir qué conviene más, una visa de novios o una petición como esposos, para residencia. Hace más de diez años, una visa de novios podía procesarse en 2 o 3 meses. Según fue pasando el tiempo y sobre todo, por la cantidad de inconvenientes que sucedieron, se fueron agregando medidas de seguridad. Al día de hoy, una visa de novios puede durar unos 10 meses y una petición de residencia por cónyuge pidiendo al otro cónyuge dura aproximadamente de 12 a 15 meses. Después que una persona obtiene una visa de novios, tiene que entrar a Estados Unidos y casarse en un plazo de 90 días. Después de eso, tiene que ser pedido como cónyuge para que le salga el permiso de trabajo en lo que se le aprueba la residencia condicional – condicional porque el matrimonio no tiene 2 años. También debe realizarse un nuevo examen médico. Esto conlleva entonces, un gasto doble. Las visas de novios le convienen solo al ciudadano de los Estados Unidos que tiene en su mano todo el control de la petición. Al entrar a los Estados Unidos con visa de novio, una persona tiene que ceñirse a los requisitos de la misma. Si por cualquier razón no se casa, su única opción es salir, no puede acogerse a ninguna disposición especial. Agréguele a eso que su expediente queda marcado como posible inmigrante, solo Dios sabe por cuantos años. Por eso, lo mejor es que usted se case y sea pedido como cónyuge; aunque cada día la situación es más complicada, por lo menos tiene acceso a ciertos derechos que como novio, nunca tendría.