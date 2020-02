$!La carga pública, de nuevo

Efectivo el 24 de febrero, empieza la nueva versión de carga pública para el Departamento de Estado, es decir, fuera de los Estados Unidos. El cambio no es tan profundo, ya que desde inicios de febrero, el cambio de manera efectiva, se llevó a cabo: aunque no había formulario para esos fines, el Departamento de Estado empezó a exigir declaraciones juradas de solvencia y que explicaran cómo los peticionarios estaban en posición de mantener a las personas beneficiarias de las peticiones. Hasta donde llegue esto, va a ver que verlo. Lo que sí podemos esperar es que habrá muchos más casos negados, ahora no solo por relaciones supuestamente falsas, sino por falta de solvencia.

Una nota importante: Esta Administración viene a establecer algo que hace mucho tiempo se viene exigiendo por parte de una cierta parte de los Estados Unidos: el nivel de preparación de los beneficiarios de visa de inmigrante está en cuestionamiento. Los Estados Unidos no quieren personas sin preparación, porque estas pueden ser carga pública con mayor facilidad que otras de mayor nivel. Con este recrudecimiento, podemos estar seguros de que los porcentajes de personas que entran con residencia por familia a los Estados Unidos disminuirán considerablemente.