$!Lo imposible, de nuevo

La administración del presidente Trump ha tomado cambios nunca antes recorridos en la materia que nos ocupa. Nunca como ahora se buscan las razones más insólitas para negar casos que son claramente aprobables. Aunque sí es posible recoger esos “errores”, lo cierto es que esas correcciones se llevan mucho tiempo y dinero, en no todas las relaciones hay personas – en caso de esposos por ejemplo – que pueden y quieren esperar tanto tiempo. Solo devolver un caso de vuelta a USCIS (Ciudadanía y Servicios de Inmigración) dura varios meses, y después que llegan, ahí sí es verdad. Recibir avisos con los plazos y la posibilidad de contestar acusaciones es de por sí, un asunto difícil, que consume mucho tiempo. Creo que el respeto a la letra de la ley, así como a su espíritu, es básico si los Estados Unidos de América quiere continuar como líder indiscutible del mundo libre. Ser una potencia mundial tiene un costo, y ese país parece no interesado en seguir siendo líder... En países como el nuestro, donde la institucionalidad es casi un mito, no nos sienta bien ver al tío del norte con estas ínfulas, haciendo uso del poder de manera burda. Nadie quiere en su país personas con graves faltas, pero existe un orden establecido para conceder excusas en algunos casos, y hay que respetar esas normas.