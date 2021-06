$!﻿¡Los RFE, de nuevo!

En los tiempos de la administración del presidente Donald Trump, todo estaba sujeto a solicitudes de evidencia adicional. Si usted enviaba cualquier aplicación, podía esperar recibir una solicitud de ese tipo, particularmente en cuanto a waivers de inadmisibilidad o excepciones de inadmisibilidad. Esto dejó de ser así poco tiempo después de entrar la nueva administración, pero solo por breve tiempo. En la actualidad podemos esperar lo mismo de todos los waivers de inadmisibilidad, podemos observar que se piden documentos repetidos, muchas veces con gran obstinación, sin que tenga nada de sentido que no sea buscar una razón para negar los casos.

¿Para qué pedir actualizaciones de cartas y certificaciones médicas si es USCIS – Migracion y Ciudadania de los Estados Unidos – quien tarda un año o más para revisar la documentación que se le envía junto con los paquetes? Si unimos a eso la tardanza que tiene la actualidad el servicio postal de los Estados Unidos, tenemos que estar muy pero muy pendientes para no perder los casos, pendientes de las cartas que pueden llegar y recordar siempre que aunque usted cambie su dirección con USCIS, ellos no envían a la nueva dirección. A todo esto debemos sumar cambios de Junio del 2021: en primer lugar, USCIS se reserva el derecho de emitir o no una Intención para Negar un caso o una Solicitud de Evidencia Adicional, pero establece en qué condiciones puede hacerlo. Si un oficial determina que el beneficio no tiene ninguna base legal para que pueda ser aprobado, puede simplemente negar el caso sin solicitar nada adicional. Antes de solicitar cualquier cosa, un oficial puede también hacer una investigación o búsqueda adicional. Por supuesto, es responsabilidad del aplicante o del beneficiario establecer la elegibilidad del beneficio que está solicitando, pero los oficiales pueden buscar en sus sistemas. Sin embargo, en la practica esto no es así, muchas veces piden documentos que han sido enviados varias veces con motivo de diferentes tipos de solicitudes Hay que estar pendiente de esto, para no tener un caso negado.