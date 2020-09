$!Extensión para renovación de visas B1B2 paseo negocios

El 25 de agosto del 2020, después de realizar consultas con el Departamento de Seguridad Nacional, el Secretario de Estado Mike Pompeo expandió la autoridad de los Oficiales Consulares para aplicar el programa de exención de entrevistas para visas de no-inmigrante. Sin embargo, me veo en el deber de llamar la atención en el sentido de que esta decisión, que extiende de 12 a 24 meses el requisito para calificar para la exensión de entrevista, vence el 31 de diciembre del 2020. Tengo informaciones concretas de varias personas que están recibiendo información errónea del mismo Centro de Aplicación de Visas, VAC, en Galería 360. Esto es muy peligroso porque el que quiera hacer uso de este programa, puede pensar de manera equivocada que esta facilidad no tiene plazo, cuando no es así. Y las consecuencias serían terribles: de poder solicitar renovación de visa sin entrevista en el mejor de los casos, pasaría a una cita con un oficial consular de manera obligatoria. Ahora bien, ciertos elementos en el formulario DS 160 (y también las posibles violaciones a la Ley de Inmigración, por supuesto) pueden hacer que una persona sea llamada a una entrevista consular, lo que se ha puesto muy de moda en la administración del presidente Trump, pero eso es una cosa y otra muy diferente es ser llamado a una entrevista por errores tontos en un formulario y por solicitar fuera de plazo. La triste realidad es que una confusión de esta naturaleza puede salirle muy caro a un aplicante, así que trate de informarse bien antes de tomar una decisión. En todo caso, sepa que para renovar, la visa debe estar dentro de los 24 meses para el 31 de Diciembre del 2020 y como son las cosas, es mejor hacerlo más temprano que más tarde.