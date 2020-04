$!¿Qué pasará con mi caso ahora?

La suspensión y limitación de la entrada de personas a los Estados Unidos dispuesta por el presidente Donald Trump y que se hizo efectiva este 23 de Abril 2020 a las 11:59pm, perjudica a las siguientes personas: Aquellos que estén fuera de los Estados Unidos y que no tengan una visa de residencia emitida al momento de entrar en vigencia esta Proclamación o no tengan un travel document o permiso de re-entrada al momento referido. Cualquiera de estos documentos emitidos después de la entrada en vigencia de esta proclamación, no serán válidos para poder solicitar admisión a los Estados Unidos. Sin embargo, dentro de este grupo de personas, se exceptúan los cónyuges e hijos de ciudadanos de los Estados Unidos, los residentes legales permanentes y aquellos que trabajen en el sector salud y busquen entrar a Estados Unidos con una visa de residencia. Las visas de inversionistas del programa especial, tampoco se verán afectadas, ni las visas de no-inmigrante. Cabe preguntarse entonces, ¿a quién afectará, verdaderamente? La realidad es que esta proclamación, lejos de ser lo anunciado por el presidente Trump – quizás un poco cansado de que sus propuestas migratorias sean discutidas hasta la saciedad en las cortes – es tan solo una forma de hacer que las personas tengan que esperar al menos, 60 días más a partir del 23 de abril. Si usted tiene una petición por hacer, si tiene un caso que se esté procesando en Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) o en Centro Nacional de Visas (NVC), por favor, continúe procesando su caso. Lo increíble es que los Consulados están cerrados, por lo cual esta regla no hace absolutamente ningún sentido, a menos que se trate de una fase pre-electoral en la mente del Presidente de los Estados Unidos. Stephen Miller, el asesor especial e ideólogo de todo lo anti-inmigrante en esta administración, ha dicho que esta proclamación servirá como base para acomodar una nueva era en las políticas de inmigración en ese país, por lo que no queda claro qué nuevo instrumento tratarán de usar para conseguir este propósito anti-inmigrante: Por ejemplo, podemos esperar revisiones a las visas de trabajo, al menos en las de no-inmigrante. Nótese que el Presidente Trump ha dicho, y es incluso parte de la Proclamación mencionada, que revisará estas medidas dependiendo del nivel de desempleo y otros factores e índole económicos antes de que termine este período.