$!La carga pública... a partir del 15 de Octubre del 2019

¡Ahora sí que la cosa se puso difícil! En su política a través del Departamento de Estado, se ha hecho evidente que esta Administración no quiere ni siquiera personas con medianos ingresos en su país. Para las visas de no-inmigrante desde finales del 2017, se exige mucho, mucho dinero. Una frase típica es: ¡con cien mil pesos no viajan 3 personas durante un mes a los Estados Unidos! Esta regulación sobre carga pública viene a cambiar muchas cosas; Si usted ha hecho uso de fondos públicos (y yo le agrego, fondos de fundaciones privadas en los Estados Unidos), prepárese para no poder completar su trámite de residencia a los Estados Unidos. Entre algunas bellezas: 1. Hasta el 15 de octubre, haber recibido asistencia nutricional y ciertos tipos de Medicaid no lo hace a usted inadmisible por carga pública; después de esa fecha, sí lo será, 2. Los menores de 18 y mayores de 61 se consideran personas de alto riesgo en cuanto a carga pública. Las personas con muy escasa preparación, con problemas más o menos serios de salud que no tengan fondos suficientes también serán afectados. Lo que se buscares que la asistencia pública no sea un incentivo para querer entrar a los Estados Unidos.