$!No todos necesitan seguro médico para migrar a los Estados Unidos

Dentro de los cambios recientes en materia de Inmigración a los Estados Unidos, está la intensificación de la carga pública que empezó el 15 de este mes. Esto es acompañado por la proclama presidencial del mismo tema que empezará a partir del 3 de noviembre del 2019.

No todos los aplicantes de visa de inmigrante ni sus derivados están incluidos, por ejemplo, los menores de 18 años siempre que no sean derivados de los derivados, no tienen que cumplir con esta regla. La mayoría de los familiares inmediatos de los ciudadanos de los EEUU, tampoco están sujetos a ella. En mi opinión – estamos a la espera de lo que sucederá desde el 3 de noviembre – solo necesitarán seguro médico las personas que entren dentro de la categoría de aquellas que razonablemente pudieran hacer uso de recursos médicos, siempre que no haya disponibilidad de fondos por parte del extranjero. En vista de la regulación sobre carga pública, esto tiene que ser visto dentro del contexto, no de manera independiente. La carga pública, por ejemplo, se evalúa dentro de un conjunto de factores, y esta proclamación presidencial puede y debe verse como un adicional a ese grupo de factores. Una persona con un historial de problemas médicos, aun sea joven, o una persona de edad avanzada propensa a tener ciertas enfermedades, definitivamente sí necesitará de un seguro médico. Todavía falta por ver cómo el Departamento de Estado implementará esta regla, porque la proclamación estipula que este seguro, cuando aplique, debe tenerse dentro de los 30 días de la entrada del extranjero a EEUU; eso quiere decir que es posible que se exija dentro del puerto de entrada, al procesar por primera vez al inmigrante.

Hay que esperar a noviembre 3 para saber exactamente cómo piensan ejecutar esto, pero una cosa es segura: más impedimento, más dificultad, lo cual se traducirá en más casos negados.