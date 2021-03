$!Formulario i-944

Este es el formulario nuevo que la administración del Presidente Donald Trump desarrolló para considerar cualquier tipo de carga pública, siempre que se trate de ajuste de status. Este formulario tiene que ser completado por casi todos los solicitantes de residencia en los Estados Unidos. En éste deben ponerse las deudas y los activos, (no solamente de la persona que este aplicando, sino de las personas que formen parte de su núcleo familiar cercano, siempre que viva con él o con ella), los seguros de vida y salud y las fuentes de ingresos. Ahora bien, la contraparte de este formulario no existe como tal porque el Departamento de Estado ha anunciado su decisión de no utilizar formularios (Desde Julio 2020, en ocasión de un litigio en contra de la Carga Pública del Presidente Donald Trump). Lo que sí exigen es la planificación de cómo la persona beneficiaria de la petición va a sostenerse mientras viva en los Estados Unidos.

Nueva proclamación del presidente Biden

El 24 de Febrero el presidente Biden rescindió la proclamación presidencial del expresidente Donald Trump que impedía la entrada de inmigrantes a los Estados Unidos bajo el pretexto de que iban a interrumpir el crecimiento económico de USA en ocasión de la pandemia del COVID-19. En la práctica esto no va a significar mucho hasta tanto cada consulado en cada ciudad y país del mundo, decida abrir sus puertas de manera definitiva, ya sea de manera parcial o de manera completa. Hasta el 24 de febrero, cuando se sometió esa proclamación, sólo se podían emitir algunas Visas de residencias, en las cuales el Departamento de Estado fue trabajando de manera individual en cada Consulado. Sin embargo a partir de este día (24 de febrero del año en curso) ya no hay impedimento legal para que se emitan las visas. Por supuesto esta proclamación desde el principio, fue motivo de debate porque se discutía si se podían emitir las Visas y sin embargo las personas con las Visas emitidas no podían entrar a los Estados Unidos o si simplemente no se podían ni emitir las visas ni entrar a los Estados Unidos. Esperamos que en ocasión de esta proclamación presidencial el consulado de los Estados Unidos en República Dominicana abra sus puertas ya que entendemos que hay demasiado atraso en materia de trabajo para los aplicantes y para los beneficiarios y si se toma el protocolo debido se pueden ir trabajando los casos aunque entendemos que nunca jamás como antes de la pandemia. Esperamos que el Departamento de Estado tome eso en consideración por lo menos aquí en República Dominica en el interés de que los ciudadanos de los Estados Unidos puedan resolver sus problemas y todos los aplicantes también.