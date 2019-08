$!Nuevas razones para negar residencias

¡No hay citas para Visas de Inmigrante en Santo Domingo!

Por razones desconocidas, no hay citas para visas de inmigrante en el sistema. Tampoco se pueden hacer citas para depositar peticiones de familiares inmediatos de ciudadanos de los Estados Unidos en la Oficina local de USCIS (Ciudadanía y Servicios de Inmigración). Lo mejor es que nadie pone una explicación en la hoja oficial del Consulado, ni en la hoja del contratista, ni ponen notas en el perfil que no sean para indicar que simplemente no hay. Esto es una verdadera falta de respeto a los solicitantes, ya que están en una especie de limbo esperando que alguien en el Consulado quiera decir algo.