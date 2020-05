$!Más cambios en Centro Nacional de Visas

A partir del 1 de Junio de este año dos mil veinte, el Centro Nacional de Visas no aceptará solicitudes ni inquietudes enviadas por correo electrónico. La verdad es que los procesos en Centro Nacional de Visas siempre están cambiando: en esta ocasión, no creo que se haya hecho lo necesario para eficientizar el proceso. La eliminación de los envíos por correo representa un problema grave, imagínese, Centro Nacional de Visas no sabe cómo manejar casos concernientes al Estatuto de Protección al Menor, mucho menos podrá manejar el asunto de los restablecimientos una vez pasado el primer plazo de la ley - ya que al día de hoy, estos pagos y documentos tienen que enviarse físicamente porque no hay forma de hacerlo en línea, a diferencia de los casos que se tramitan con el nuevo proceso. Eso se traduce en mucha incertidumbre para las personas que no saben manejarse con ellos y que no tienen la experiencia para hacerlo. Por esas razones, muchísimos casos se pierden y después hay poco o nada por hacer. Uno se pregunta si esto es deliberado o no, porque la verdad es que es increíble que esto siga así, después del sinnúmero de quejas que se le han hecho formalmente al Centro Nacional de Visas a través del Departamento de Estado.