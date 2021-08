$!Obligatoriedad de la vacuna del Covid a partir del 1 de octubre de 2021

El pasado jueves, las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos - específicamente el Centro de Control y Prevención de Enfermedades - anunció que el Comité de Asesoría de Prácticas de Inmunología recomendó las vacunas del COVID-19 para las edades apropiadas de la población general. En consecuencia, la vacuna cumple con los requisitos de las vacunas obligatorias y es un requisito para los aplicantes que son elegibles. Esto quiere decir que los aplicantes para visas de residencia, tanto en los Estados Unidos (ajuste de status) como los de proceso consular, tendrán que aplicarse la vacuna a partir del primero de octubre del 2021. Entre otras cosas, esto va a significar que los examenes médicos no podrán completarse en un día, sino que los aplicantes tendrán que visitar al menos dos veces los lugares de los estudios médicos. Al mismo tiempo, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos anunció que habría dispensas de esta aplicación obligatoria si los aplicantes tienen menos de 12 años, si las vacunas no están disponibles o si el aplicante tiene contraindicaciones, incluso si tuvo una reacción severa a la primera vacuna. Para los antivacunas, el aplicante puede solicitar una exención basada en convicciones religiosas o morales, pero debe documentar esta situación y enviarla directamente a USCIS (Ciudadanía y Servicios de Inmigración). Ellos determinarán si la solicitud es otorgada o no.