$!Matter of Kinsley

¡Impedimento de viaje no equivale a impedimento de visas! Esta decisión de un Juez en los Estados Unidos le impone al Departamento de Estado a no “agarrarse” de un impedimento ordenado por el Poder Ejecutivo para parar su trabajo, para dejar de procesar visas en los Consulados. Esto es tan lógico, que el mismo Departamento de Estado, vía el Centro Nacional de Visas, nunca dejó de trabajar durante las peores partes de la pandemia. Los casos que llegaban de USCIS – Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos – seguían procesándose con normalidad, aunque por supuesto mucho más lentamente, y por eso hay tanto casos esperando que el Consulado otorgue fechas para entrevistas de visas de inmigrante. Por supuesto, hay que ver que decisión va a tomar el Departamento de Estado, si va a cambiar su orden de que cada Consulado de los Estados Unidos agende las citas que quiere programar para Enero y Marzo del 2023 para lo antes posible. A estas alturas, debe haber formas de adelantar las citas, ya que es una verdadera desconsideración a los aplicantes pretender otorgar citas para dentro de un año 15 y 16 meses.

Posible Exención de Entrevista para aplicantes de Visa J, F y M

El Departamento de Estado, como parte de una serie de medidas para intentar emitir visas con prontitud, acaba de anunciar un programa que podría permitir que personas que tengan cualquier tipo de visas y que no tengan inadmisibilidad aparente, puedan tener nuevas visas J, F y M sin necesidad de entrevista. Sólo se capturarían los datos biométricos.

Obligatoriedad de Vacunas Covid 19 a partir del 1 de Octubre 2021, excepciones

Todos los casos de visa de residencia, tanto en ajuste de status como en procesamiento consular, deberán tener las dos dosis de vacunas para poder completar su examen médico. Sin embargo, existen excepciones, siendo las más comunes por edad y por las zonas geográficas que no tengan fácil acceso a dichas vacunas. Sin embargo, se pueden solicitar directamente a USCIS – Ciudadanía y Servicios de Inmigración de EUA – excepciones o permisos especiales si una persona, por razones religiosas o morales, no quiere/puede ponerse dichas vacunas. Nótese que el Centro de Enfermedades Infecciosas no tiene que ver con estos permisos especiales o excepciones, sino que la decisión sobre dichas excepciones es exclusiva de USCIS – Ciudadanía y Servicios de Inmigración.