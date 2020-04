$!Oficinas en USCIS en Estados Unidos

Sistema del Centro Nacional de Visas

Se evidencian errores en el sistema nuevo de Centro Nacional de Visa, con la ocasional salida del sistema, y muchas veces, con dificultad para acceder. Estamos a la espera del aumento en la cantidad de bytes que se van a permitir, ya que en ciertos documentos, por ejemplo, los income taxes – a veces son demasiado grandes para poder cumplir con el máximo permitido. El servicio de Centro Nacional de Visas es bastante deficiente, A esto hay que agregar el poco servicio que ofrece el Centro Nacional de Visas, ya que llamar por teléfono es casi imposible (y cuando es posible, sólo se permiten 3 casos por llamada) y la correspondencia por email es bastante defectuosa, es casi como si no leyeran los mensajes. A mi entender, hemos vuelto a los momentos en que la correspondencia por correo regular es más eficiente. Abundan las comunicaciones contradictorias; en un mismo caso, no se sorprenda de encontrar informaciones diferentes de las unidades que tienen el deber de responder. También tenemos casos que duran mucho tiempo estancados, que no avanzan, y esto generalmente sucede porque aún no están completados, aunque sucede a veces que el Centro Nacional de Visas ha perdido documentos, particularmente cuando las fechas de prioridad retroceden: Al volverse a poner vigentes, hay que enviar todo otra vez, incluyendo pagos... esto es claramente inaceptable; por tal razón, hay que revisar constantemente y asegurarse de que los casos estén completos.