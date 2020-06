$!Después de la aprobación del waiver

Si usted sabe que va a ir a un proceso administrativo por una petición anterior, por un problema judicial, por un nombre o apellido que sea muy común, entonces es mejor que espere la aprobación casi definitiva del cónsul el día de la entrevista, para que usted no tenga que repetírselo después de haberse completado ese proceso administrativo o cualquier otra investigación que pueda ser ordenada para su caso.

En ocasión de los exámenes médicos, sepa usted que no tiene que ser entrevistado dos veces: hacer preguntas sobre la inadmisibilidad de los aplicantes que vayan a hacerse los exámenes médicos, simplemente no es legal. Fuera de las preguntas que tienen que ver con posibles adicciones a sustancias prohibidas (usted debe saber cómo contestar, el examinador no es un psicólogo ni especialista en leyes). Las personas que trabajan en esos centros médicos no pueden preguntarle cosas como si usted ha sido arrestado o si ha tenido algún problema en los Estados Unidos o en el país. No hay ningún derecho de preguntar ese tipo de cosas, fuera de un recelo exagerado en investigar a las personas desde el momento en el que aplican hasta el momento que la visa es expedida, lo cual incluye a todo el que participa en el proceso. Cuídese usted y cuide a los suyos, conteste lo que necesita contestar en esos exámenes médicos, y si le hacen una pregunta de las que mencioné, diga con mucha cortesía que si eso tiene que ver con el examen médico.